Китай рекордно увеличил импорт российской нефти

Поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае выросли до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

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Аналитики компании Vortexa Ltd. отметили, что в мае 20 из 21 танкера, которые были загружены в порту Козьмино в Находке, направились в Китай. Всего же в мае должно быть отправлено 33 танкера с нефтью. При этом морской импорт в Китай вырос до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 750 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2022 года.

До этого в Vortexa сообщали о 27 из 32 танкеров в апреле и 24 из 31 в марте 2022 года. При этом Китай активно покупает нефть из России на фоне массового отказа других участников рынка.