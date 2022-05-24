Путин оценил возможности российской экономики в новых условиях

Российская экономика и в новых условиях продолжит оставаться открытой, а сотрудничество с заинтересованными в нем странами будет расширяться. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал на совещании по развитию транспорта.

«И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов», - пояснил Владимир Путин.

По его словам, особое внимание необходимо обратить на организацию платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ. Также многие зарубежные компании, в том числе и в сфере логистики, объявили о приостановке работы в России.