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56 минут назад

Путин оценил возможности российской экономики в новых условиях

Алиса Селезнёва

Российская экономика и в новых условиях продолжит оставаться открытой, а сотрудничество с заинтересованными в нем странами будет расширяться. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал на совещании по развитию транспорта.

«И в новых условиях российская экономика обязательно будет открытой. Более того, мы расширим взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь важен целый комплекс вопросов», - пояснил Владимир Путин.

По его словам, особое внимание необходимо обратить на организацию платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности логистических цепочек.

Экономист высказался о судьбе курса доллара

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные санкции, блокировав, помимо всего прочего, активы Центробанка РФ. Также многие зарубежные компании, в том числе и в сфере логистики, объявили о приостановке работы в России.

При этом накануне президент России Владимир Путин отметил, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает и «выдерживает весьма достойно».

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