В ФРГ утвердили чрезвычайный указ на случай нехватки газа из РФ

Германия планирует вернуть электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки природного газа в страну. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание ознакомилось с чрезвычайным указом, который утвердил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Согласно новому указу, в случае нехватки газа из РФ правительство имеет право вернуть угольные предприятия к работе на срок до полугода без одобрения парламента. Найденный способ продолжать деятельность заводов будет одобрен даже при угрозе увеличения выбросов углекислого газа, против которых борется немецкое правительство, в том числе коалиция канцлера Олафа Шольца, в которую входит партия «Зеленые».

Немецкие коммунальные предприятия уже заявили, что могут предоставить заводы в случае необходимости. Например, немецкий энергоконцерн Uniper сообщил о возможности направить до трех гигаватт угольной электроэнергии для повышения надежности поставок. Немецкая энергетическая компания RWE AG заявила, что изучает, какие электростанции можно снова включить в работу.