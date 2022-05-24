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58 минут назад

Орбан: обсуждать нефтяное эмбарго до урегулирования споров внутри ЕС контрпродуктивно

ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждать введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти до урегулирования противоречий между членами сообщества. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета Financial Times, ссылаясь на письмо, которое Орбан направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, предложив не обсуждать тему эмбарго в ходе следующей встречи глав государств и правительств стран - членов сообщества.

Премьер Венгрии отказался обсуждать эмбарго на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

"Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно, - говорится в письме. - Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета".

Экономика,Виктор Орбан,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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