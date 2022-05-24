Премьер Венгрии отказался обсуждать эмбарго на российскую нефть

"Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно, - говорится в письме. - Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующем заседании Европейского совета".