Раскрыто влияние санкций на экспорт российской нефти по морю

Вступление в силу новых санкций ЕС, запрещающих вести дела с энергетическими госкомпаниями страны, не отразилось негативным образом на экспорте российской сырой нефти по морю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов и отчетов судовых агентов.
В период с 14 по 20 мая из российских экспортных терминалов отбыло 32 танкера с 24 миллионами баррелей нефти. Суммарный объем поставок оценивается в 3,44 миллиона баррелей в день — это всего на 3% меньше, чем неделей ранее (3,55 миллиона).
Евросоюз не стал вводить эмбарго на российскую нефть в мае — шестой пакет санкций, который предполагал данную меру, заблокировали.
Согласно данным, полученным Bloomberg, экспорт топлива в Азию с 14 по 20 мая уменьшился в сравнении с предыдущей неделей. Из западных портов страны четыре танкера направились в Индию, два — в Суэцкий канал, еще два — в бассейн Средиземного моря. При этом с 7 по 13 мая в Азию отправилось 14 судов.
Экспортные терминалы в России располагаются на побережьях Балтийского и Черного моря, на Тихоокеанском побережье и в Арктике.
Объем нефти марки Urals, отправленный с балтийских терминалов, с 14 по 20 мая сократился на 313 тысяч баррелей в день (-17% неделя к неделе). Снижение было частично компенсировано наращиванием экспорта в новороссийском порту на Черном море, которое составило 119 тысяч баррелей в день (+ 20%).