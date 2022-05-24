Раскрыто влияние санкций на экспорт российской нефти по морю

Вступление в силу новых санкций ЕС, запрещающих вести дела с энергетическими госкомпаниями страны, не отразилось негативным образом на экспорте российской сырой нефти по морю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов и отчетов судовых агентов.

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В период с 14 по 20 мая из российских экспортных терминалов отбыло 32 танкера с 24 миллионами баррелей нефти. Суммарный объем поставок оценивается в 3,44 миллиона баррелей в день — это всего на 3% меньше, чем неделей ранее (3,55 миллиона).

Евросоюз не стал вводить эмбарго на российскую нефть в мае — шестой пакет санкций, который предполагал данную меру, заблокировали.

Согласно данным, полученным Bloomberg, экспорт топлива в Азию с 14 по 20 мая уменьшился в сравнении с предыдущей неделей. Из западных портов страны четыре танкера направились в Индию, два — в Суэцкий канал, еще два — в бассейн Средиземного моря. При этом с 7 по 13 мая в Азию отправилось 14 судов.

Экспортные терминалы в России располагаются на побережьях Балтийского и Черного моря, на Тихоокеанском побережье и в Арктике.