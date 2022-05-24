Ранее Bloomberg со ссылкой на аналитиков указало на признаки рекордного дефицита СПГ следующей зимой. Отмечалось, что план Европы сократить импорт трубопроводного российского газа на две трети к концу года и заменить его СПГ из США и Африки резко обостряет конкуренцию за топливо. Такая ситуация может привести к серьезному дефициту СПГ, так как многие страны стали запасаться этим топливом. Согласно материалу, надвигающийся кризис предложения рискует привести к значительному увеличению счетов за электроэнергию и дальнейшему росту инфляции.