Эффект ценового арбитража давно есть на мировом рынке. Он был и до пандемии. В чем тут новшество - непонятно. В том, что эта конкуренция ужесточится? Да, скорее всего так и произойдет. Тем более если европейцы собираются сокращать закупки российского газа, то получается, что они должны перейти на СПГ. Значит, количество желающих купить именно СПГ возрастет. Это очевидная вещь. Но как они считают дефицит на миром рынке - не совсем понятно, потому что тут сложно подсчитать, сколько и кто собирается приобрести именно СПГ.
В Европе всегда существовала такая практика, что у них приемных мощностей СПГ примерно на 200 млрд кубов, а используют их только на 25-30%. Поэтому учитывать остальные 70% простаивающих мощностей приемных терминалов СПГ в Европе как дефицит, не совсем верно. То есть они не заполнялись не из-за того, что СПГ не хватало, и что если бы было предложение, они бы заполнили эти 70% - нет, они простаивали, потому что европейцам было невыгодно покупать, они не хотели приобретать СПГ. Просто настроили приемные мощности, они используются. Потому что зачастую выгоднее покупать российский трубопроводный газ из Норвегии, из Алжира, из Азербайджана... Так что непонятно, как посчитать дефицит, вот в чем проблема.
Если мы говорим про СПГ, то для России самая большая интрига - сможем ли мы все-таки запустить первую очередь проекта "Арктик СПГ 2". Это единственный из крупных проектов, который строится в стране. Евросоюз
ввел санкции, запрещающие поставку в Россию оборудования для строительства СПГ-заводов, мы сами на своем оборудовании не можем сделать столь крупные СПГ-заводы. И сейчас основная интрига: успел ли "Новатэк"
завезти все в Мурманскую область, где он собирает платформу с первой очередью "Арктик СПГ 2", или не успел? Или какого-то оборудования ему не хватает? По идее в августе этого года он должен железобетонную платформу, на которой будет стоять первая очередь, доставить уже непосредственно к Гыданскому полуострову, где находится само месторождение. Сейчас платформу монтируют. Если "Новатэк" ближе к августу начнет ее транспортировать, значит, все ок, первую очередь все-таки успели собрать до введения санкций. Тогда первая очередь заработает в 2023 году. Если все необходимое оборудование доставить не успели, тогда получается, что весь проект встает на паузу, и у нас останутся только работающие СПГ-заводы: "Ямал СПГ" и СПГ-завод на Сахалине. Все остальное у нас, скорее, относится либо к малотоннажному, либо к среднетоннажному СПГ, что в основном ориентированно на внутренний рынок.
Можно согласиться с утверждением Bloomberg (о том, что надвигающийся кризис предложения рискует привести к значительному увеличению счетов за электроэнергию и дальнейшему росту инфляции - прим. ред.). Потому что надвигается прямо-таки мировой экономический кризис. И он не совсем связан с конфликтом России и Запада. Конфликт России и Запада, скорее, усугубляет уже имеющийся энергетический кризис. Энергокризис возник еще в 2021 году, когда цены пошли вверх. По прямой фактически шли и стоимость нефти, и стоимость газа, и стоимость угля. Во многом это произошло из-за недофинансирования энергетической отрасли. С одной стороны, в 2020 году, в первой половине 2021 года все страдали от коронавируса, были карантины, никто не перемещался, соответственно, странам пришлось сократить объемы добычи нефти. Топливо уже было не нужно в таких объемах. Деньги не вкладывали не только в новые проекты, но даже в поддержание добычи на старых проектах не вкладывали средства. И в 2021-2022 году мир столкнулся с вот этим эффектом недофинансирования. Спрос восстановился, а добыча нет. Потому что деньги туда никто не вкладывал. И в этом плане в цене растет отопление, горячая вода, электроэнергия, так как уголь, газ и нефть подрастают в ценах. Топливо растет. А стоимость, например, электроэнергии или моторного топлива закладывается в цену всей конечной продукции, потому что любую продукцию как минимум надо перемещать. Конечно, инфляция разгоняется везде, не только в развивающихся странах, но и в развитых. Мы видим, что и в Европе (наблюдается) рекордный уровень инфляции за все время существования евро как валюты, в США самая большая инфляция за последние 40 лет. И в этом плане непонятно, чем все закончится, потому что цены сохраняются на высоком уровне, значит, инфляция тоже растет. А если гасить инфляцию, поднимать ставку рефинансирования Центральным банком Европы, либо ФРС США
будет поднимать ставку - это означает, что кредиты становятся дорогими. И никто не берет кредиты, чтобы развивать предприятия. Это означает, что начинается экономическая рецессия.