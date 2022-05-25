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42 минуты назад

ОАЭ отправили нефть в Европу впервые за два года

Мария Иванова

ОАЭ начали поставлять «редкие партии нефти» в Европу после отказа некоторых стран ЕС от импорта из России. Об этом сообщает Bloomberg.

ОАЭ отправили нефть в Европу впервые за два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отмечает, что нефть из Эмиратов пошла в Европу впервые после двухлетнего перерыва. В последний раз ОАЭ поставляли нефть в РФ в мае 2020 года.

По данным Bloomberg, нефтяной танкер Moscow Spirit с одним миллионом баррелей эмиратской нефти направился из ОАЭ в порт Роттердама. Танкер наняла французская нефтегазовая компания Total.

Также Total направила нефтяной супертанкер в Египет, предполагается, что его груз также проследует в Европу через средиземноморский порт Седи-Керир.

С начала мая ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сообщала, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

The Wall Street Journal писала, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное - в течение шести месяцев - введение эмбарго на импорт российской нефти.

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По данным WSJ, в ЕС рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года. При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на отказ от российского импорта за 20 месяцев.

Пока странам ЕС не удалось договориться о шестом пакете санкций из-за разногласий по нефтяному эмбарго.

Экономика,Total,Еврокомиссия,ЕС,
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