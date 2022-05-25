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1 час назад

Украина призвала создать «зерновой ОПЕК» без РФ

Лера Букина

Министерство аграрной политики Украины обратилось к крупнейшим мировым поставщикам зерна с призывом объединиться в «зерновой ОПЕК» ради защиты их интересов без участия России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Украина призвала создать «зерновой ОПЕК» без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минагрополитики Украины сообщило, что в Киеве обсуждают создание «ОПЕК для зерновых», где будут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина. Сообщается, что данная мера необходима для защиты собственных интересов на мировом рынке. Россию же в этот список включать не планируют.

По мнению экспертов рынка, текущее предложение Украины – политический шаг. Они считают, что данная мера не имеет смысла, поскольку стоимость зерна и так крайне высокая. С другой стороны, текущая геополитическая обстановка позволит легко создать объединение стран, на которые будет приходиться около 70% мирового экспорта зерновых.

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Также в случае политического демпинга и вытеснения России с ключевых рынков экспорта, средств защиты у страны будет немного. Россия вряд ли оспорит действия зернового альянса в ВТО, так как у организации нет четкой позиции по подобным альянсам, отмечают специалисты.

Ранее в среду глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил о необходимости в срочном порядке создать гуманитарный «зеленый коридор» для беспрепятственного экспорта продовольствия из России и с Украины. Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами для предотвращения всемирного голода.

Экономика,Коммерсант,ОПЕК,ЕС,ВТО,
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