Украина призвала создать «зерновой ОПЕК» без России

Министерство аграрной политики Украины обратилось к крупнейшим мировым поставщикам зерна с призывом объединиться в «зерновой ОПЕК» ради защиты их интересов без участия России. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Минагрополитики Украины сообщило, что в Киеве обсуждают создание «ОПЕК для зерновых», где будут ключевые поставщики зерновых культур: Евросоюз, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Украина. Сообщается, что данная мера необходима для защиты собственных интересов на мировом рынке. Россию же в этот список включать не планируют.

По мнению экспертов рынка, текущее предложение Украины – политический шаг. Они считают, что данная мера не имеет смысла, поскольку стоимость зерна и так крайне высокая. С другой стороны, текущая геополитическая обстановка позволит легко создать объединение стран, на которые будет приходиться около 70% мирового экспорта зерновых.

Также в случае политического демпинга и вытеснения России с ключевых рынков экспорта, средств защиты у страны будет немного. Россия вряд ли оспорит действия зернового альянса в ВТО, так как у организации нет четкой позиции по подобным альянсам, отмечают специалисты.