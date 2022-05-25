СМИ: ЕС и ФРГ не смогут безболезненно отказаться от импорта топлива из РФ

Евросоюз (ЕС) и Германия могут полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, однако после этого страны столкнутся с серьезными проблемами. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что отказ от импорта нефти из РФ будет самым безболезненным для ЕС и ФРГ. Он оценивается примерно в 5 млн баррелей в день.

После начала спецоперации РФ на Украине и введения санкций против российской стороны на этом фоне российская нефть сорта Urals стала торговаться на биржах с дисконтом в 20-25% по отношению к эталону Brent. По мнению экспертов издания, если ЕС введет эмбарго на поставки из РФ данного вида топлива, Китаю станет выгодно импортировать более дешевую российскую нефть, отказавшись от поставок из государств Ближнего Востока. По словам специалистов, Евросоюз же сможет заместить российский импорт поставками из этих стран.

Вместе с тем отказаться от импорта российских нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, будет проблематично из-за недостатка мощностей нефтепереработки. Издание считает, что целесообразно ввести обязательный удаленный режим работы на 2-3 дня в неделю для офисных сотрудников, чтобы сократить ими потребление дизеля на поездки на работу.

Самая сложная задача, по мнению газеты, - реализация идеи о полном прекращении поставок российского газа в Германию. Для его замещения в секторе электрогенерации (15% немецкого потребления этого вида топлива) предлагается переход с газовых электростанций на угольные. Однако отмечается, что это приведет к повышению вредных выбросов.