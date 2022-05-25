В Европе объяснили свою зависимость от российского газа жадностью

Зависимость стран Европейского союза от российского природного газа появилась не из-за их наивности, а из-за жадности. Такое мнение выразила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

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«Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными», – сказала она.

Вестгатер считает, что ситуация на Украине серьезно повлияла на Европу. И сейчас страны Евросоюза пытаются адаптироваться к новой жизни. По ее мнению, в регионе идет цифровой переход, ЕС создал схемы для амортизации экономического шока.

«Мы создаем предпосылки для совместных закупок газа и регулируем крупный цифровой рынок», — отметила еврокомиссар.

Ранее 25 мая Еврокомиссия официально предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС. Отмечается, что эта мера «облегчит расследование, преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах».