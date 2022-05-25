Новые санкции против России могут одобрить до конца мая

«Мы работаем над этим вопросом очень напряженно уже несколько недель, включая санкции на российскую нефть. Вчера я имел возможность обсудить этот вопрос с рядом европейских лидеров… Я уверен, что мы можем разрешить этот вопрос еще до саммита ЕС. Это требует диалога и много политических усилий», — подчеркнул глава Евросовета, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли участники саммита обсуждать антироссийские санкции, и в частности, эмбарго на нефть из РФ.