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45 минут назад

Новые санкции против России могут одобрить до конца мая

Елена Прошина

Новый пакет санкций против России, включая эмбарго на российскую нефть, удастся согласовать до саммита ЕС 30 и 31 мая. Об этом заявил главы Евросовета Шарль Мишель.

Новые санкции против России могут одобрить до конца мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы работаем над этим вопросом очень напряженно уже несколько недель, включая санкции на российскую нефть. Вчера я имел возможность обсудить этот вопрос с рядом европейских лидеров… Я уверен, что мы можем разрешить этот вопрос еще до саммита ЕС. Это требует диалога и много политических усилий», — подчеркнул глава Евросовета, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли участники саммита обсуждать антироссийские санкции, и в частности, эмбарго на нефть из РФ.

Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Готовящийся шестой пакет предполагает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

Накануне, 24 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика «обязательно будет открытой» в новых условиях. Глава государства также подчеркнул, что страна расширит взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. По словам Путина, важен целый комплекс вопросов: организация удобной платежной инфраструктуры в национальных валютах, налаживание научно-технологических связей и увеличение мощности и эффективности логистики, создание новых грузовых и пассажирских маршрутов.

Экономика,Шарль Мишель,Владимир Путин,Европейский совет,ЕС,
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