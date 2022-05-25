Госдума высоко оценила работу Счетной палаты

Госдума на пленарном заседании в среду заслушала отчет главы Счетной палаты Алексея Кудрина о работе в 2021 году и приняла постановление, в котором в том числе высоко оценила работу Счетной палаты и перечислила ряд рекомендаций по ее дальнейшей деятельности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Проект постановления подготовил профильный комитет Госдумы по контролю.

Видео дня

Как отметил в ходе пленарного заседания глава комитета Олег Морозов, "комитет высоко оценивает" работу Счетной палаты по реализации прошлогоднего постановления Госдумы.

"Мы исходим из того, что все основные пункты предыдущего нашего постановления выполнены. Редкий, кстати сказать, случай", - подчеркнул Морозов.

Он также отметил, что опыт работы комитета со Счетной палатой и анализ отчета "показывают, что сегодня коллектив Счетной палаты открыт для диалога". По его словам, предложения депутатов по итогам отчета Счетной палаты будут включены в дорожную карту.

"Мы договорились со Счетной палатой, что до 1 июля этого года мы такую дорожную карту сформулируем, сформируем. И вот туда <…> мы готовы будем включить те поручения, которые мы считаем актуальными", - отметил Морозов.