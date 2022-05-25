ЦБ назвал аналог SWIFT для обработки переводов внутри страны

Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
«Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран», — заявила она на встрече с Ассоциацией банков России.
Напомним, что Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ создали в ответ на угрозу возможного отключения российских банков от международной системы передачи сообщений SWIFT. К последней подключены более 11 тысяч крупнейших банковских организаций почти во всех странах мира.
После начала спецоперации на Украине российские банки, попавшие под санкции, начали отключать от SWIFT в качестве антироссийской ограничительной меры.