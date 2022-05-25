ЦБ назвал аналог SWIFT для обработки переводов внутри страны

«Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран», — заявила она на встрече с Ассоциацией банков России.