Путин повысил пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

Президент России Владимир Путин предложил повысить пенсии работающим пенсионерам на 10%, передает ТАСС.
«Предлагаю с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий для работающих пенсионеров», - сказал Путин.
Выплаты будут проиндексированы с 1 июня.
Также президент повысил на 10% прожиточный минимум и МРОТ.
Президент заявил, что в текущем году инфляция уже превысила 11% и по итогам года, согласно прогнозам, составит 15%. Он призвал власти реагировать на инфляцию и обеспечить снижение уровня бедности в РФ.