Путин повысил пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

«Предлагаю с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий для работающих пенсионеров», - сказал Путин.

Президент заявил, что в текущем году инфляция уже превысила 11% и по итогам года, согласно прогнозам, составит 15%. Он призвал власти реагировать на инфляцию и обеспечить снижение уровня бедности в РФ.