Более 70 стран оказались под угрозой дефолта из-за ситуации на Украине

Более 70 стран могут столкнуться с дефолтом из-за роста цен и ставок по кредитам, которые, в свою очередь, вызваны ситуацией на Украине. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказал администратор программы развития ООН Ахим Штайнер.

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Штайнер уточнил, что конфликт на Украине усугубляет кризис в других государствах.

"Мы стараемся отвечать на кризис сопоставимым с его масштабом способом. У многих развивающихся экономик в запасе просто не осталось никаких денег", - сказал он на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Администратор программы развития ООН не уточнил, какие именно страны он имеет в виду. Он отметил, что западные страны тратят на Украину существенную часть бюджета, которая выделена для оказания помощи другим государствам.