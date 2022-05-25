Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
38 минут назад

В результате ситуации на Украине 70 государств могут столкнуться с дефолтом

Газета.Ruиещё 1

Более 70 стран могут столкнуться с дефолтом из-за роста цен и ставок по кредитам, которые, в свою очередь, вызваны ситуацией на Украине. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказал администратор программы развития ООН Ахим Штайнер.

Более 70 стран оказались под угрозой дефолта из-за ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

Штайнер уточнил, что конфликт на Украине усугубляет кризис в других государствах.

"Мы стараемся отвечать на кризис сопоставимым с его масштабом способом. У многих развивающихся экономик в запасе просто не осталось никаких денег", - сказал он на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Администратор программы развития ООН не уточнил, какие именно страны он имеет в виду. Он отметил, что западные страны тратят на Украину существенную часть бюджета, которая выделена для оказания помощи другим государствам.

Молдавия обиделась на Евросоюз из-за Украины

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед выпускниками американского университета Сетон-Холл, рассказал о главных угрозах для мира и предупредил бывших студентов, что они вступают "в мир, полный опасностей". Среди этих опасностей генсек ООН перечислил проблему изменения климата, рост социального неравенства, эпидемиологическую ситуацию в мире и угрозу глобального голода.

Экономика,Антониу Гутерриш,ООН,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители