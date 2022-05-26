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7 часов назад

Минтруд РФ раскрыл размер прожиточного минимума после индексации

Ura.Ruиещё 17

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России после увеличения составит 15 172 рублей. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически на 10%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам политика, дополнительные заявления для перерасчета не потребуются.

Минтруд РФ раскрыл размер прожиточного минимума после индексации
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает глава Минтруда РФ, прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 15 172 рубля. Для пенсионеров он составит 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. «С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», — приводятся слова Котякова на официальном сайте ведомства.

Также он отметил, что те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется.

Ранее URA.RU писало, что в России повысят МРОТ на 10%. При этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью.

Экономика,Антон Котяков,Антон Силуанов,Минтруд России,
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