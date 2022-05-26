Минтруд РФ раскрыл размер прожиточного минимума после индексации

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России после увеличения составит 15 172 рублей. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически на 10%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам политика, дополнительные заявления для перерасчета не потребуются.

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Как сообщает глава Минтруда РФ, прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 15 172 рубля. Для пенсионеров он составит 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. «С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», — приводятся слова Котякова на официальном сайте ведомства.