Минтруд РФ раскрыл размер прожиточного минимума после индексации

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России после увеличения составит 15 172 рублей. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически на 10%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По словам политика, дополнительные заявления для перерасчета не потребуются.
Как сообщает глава Минтруда РФ, прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет до 15 172 рубля. Для пенсионеров он составит 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль. «С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян», — приводятся слова Котякова на официальном сайте ведомства.
Также он отметил, что те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты подавать не потребуется.
Ранее URA.RU писало, что в России повысят МРОТ на 10%. При этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью.