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1 час назад

The Washington Post: ЕС обходит свои же санкции, оплачивая газ в рублях

FBM.ru

Требование Владимира Путина к недружественным странам платить за газ в рублях привели к тому, что европейцам пришлось нарушить принятые ими рестрикции. И кто кого наказал, удивляются авторы статьи издания The Washington Post.

В США уличили Европу в обходе санкций против РФ после требования Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последние недели стали критическими для Евросоюза. Хаос после требования России оплачивать газ в рублях привел к тому, что страны Европы не знали как быть с этим ультиматумом, потому что Путин четко дал понять – не начинаете платить в рублях, перестаем выполлнять обязательства по контрактам.

Еврокомиссары возмущались и совещались, а Урсула Фон дер Ляйен твердо заявляла, что необходимо уходить от энергетической зависимости от России, а оплата в рублях ведет к прямому нарушению принятых санкций. Принимались программы и планы по дальнейшей диверсификации энергоресурсов, но все это дальняя перспектива. Тем более, что одно дело отказаться тем странам, которые не испытывают критической зависимости от энергоресурсов из России и совсем другое, когда экономика страны более чем на 50% завязана на доступных по цене российских нефти и газе. К таким относятся ФРГ и Венгрия.

Так европейские страны оказались между жесткими условиями россиян переводить на валютные счета в Газпромбанк деньги и противоречивыми указаниями из Брюсселя. На словах многие члены ЕС поддерживали все новые санкции и политику сдерживания в отношении РФ, но спустя некоторое время пришло осознание того, что прямо сейчас все оказались на пороге экономического кризиса. Большинству стран Евросоюза пришлось согласиться на использование новой схемы оплаты за газ, и их согласие привело к резкому укреплению курса российского рубля.

Экономика,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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