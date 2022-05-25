В США уличили Европу в обходе санкций против РФ после требования Путина

Требование Владимира Путина к недружественным странам платить за газ в рублях привели к тому, что европейцам пришлось нарушить принятые ими рестрикции. И кто кого наказал, удивляются авторы статьи издания The Washington Post.

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Последние недели стали критическими для Евросоюза. Хаос после требования России оплачивать газ в рублях привел к тому, что страны Европы не знали как быть с этим ультиматумом, потому что Путин четко дал понять – не начинаете платить в рублях, перестаем выполлнять обязательства по контрактам.

Еврокомиссары возмущались и совещались, а Урсула Фон дер Ляйен твердо заявляла, что необходимо уходить от энергетической зависимости от России, а оплата в рублях ведет к прямому нарушению принятых санкций. Принимались программы и планы по дальнейшей диверсификации энергоресурсов, но все это дальняя перспектива. Тем более, что одно дело отказаться тем странам, которые не испытывают критической зависимости от энергоресурсов из России и совсем другое, когда экономика страны более чем на 50% завязана на доступных по цене российских нефти и газе. К таким относятся ФРГ и Венгрия.