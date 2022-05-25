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1 час назад

Госдеп: США не снимут санкции с России в ответ на обещания по экспорту зерна с Украины

Газета.Ruиещё 1

США не снимут не связанные с продовольствием рестрикции в отношении РФ, пока не будет остановлена российская спецоперация на Украине. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

США не снимут не связанные с продовольствием рестрикции в отношении РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы слышали от России серию [заявлений] <…> по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. Несмотря на эти заявления, санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции. Санкции США так разработаны, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, - утверждал Прайс. - <…> Я думаю, что мы должны скептически относиться к различным обещаниям России". "Мы не вводили санкций в отношении российского продовольствия. Не связанные с продовольствием санкции останутся, пока не будет остановлена [российская спецоперация]", - сказал чиновник.

Экономика,Госдеп США,
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