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48 минут назад

Путин призвал государственные органы "не мешать бизнесу"

Газета.Ruиещё 21

Президент России Владимир Путин заявил, что государство не должно мешать предпринимателям. Об этом он сообщил на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, передает РИА «Новости».

Путин призвал государственные органы «не мешать бизнесу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что задачи государства — «разбюрокрачивать проверочную деятельность», оставляя за собой право контроля.

«В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление — это расширение зоны свободы», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что воровство чужих активов «никогда до добра не доводило». Об этом он сообщил на заседании Евразийского экономического форума.

До этого сообщалось, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 государств ЕС.

Замороженные в Евросоюзе €23 млрд являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 млрд, замороженными США», сообщили в ЕК.

Экономика,Борис Титов,Владимир Путин,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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