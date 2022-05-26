В США устранят «позволяющие русским обходить санкции» лазейки

Обновляющийся список санкций против России подчеркивает «риски отмывания денег для инвестиционных консультантов». Об этом заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, передает The Wall Street Journal.

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Он указал на то, что власти США рассматривают незаконные финансы как одну из ключевых проблем национальной безопасности.

По этой причине Минфин планирует изучить и устранить лазейки в американском законодательстве, которые позволяют российским гражданам «использовать хедж-фонды и частный капитал для уклонения от санкций».

«Мы знаем, что многие российские олигархи и представители элиты пытаются уклониться от санкций, и мы неустанно работаем над тем, чтобы не допустить... использования финансовых лазеек для сокрытия и перемещения своего богатства», — подчеркнул Нельсон.

По его словам, власти США сотрудничают с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов, а также представителями индустрии для того, чтобы «определить масштаб возможных рисков».