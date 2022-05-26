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57 минут назад

В США устранят «позволяющие русским обходить санкции» лазейки

Лера Букина

Обновляющийся список санкций против России подчеркивает «риски отмывания денег для инвестиционных консультантов». Об этом заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма, передает The Wall Street Journal.

В США устранят «позволяющие русским обходить санкции» лазейки
Фото: ReutersReuters

Он указал на то, что власти США рассматривают незаконные финансы как одну из ключевых проблем национальной безопасности.

По этой причине Минфин планирует изучить и устранить лазейки в американском законодательстве, которые позволяют российским гражданам «использовать хедж-фонды и частный капитал для уклонения от санкций».

«Мы знаем, что многие российские олигархи и представители элиты пытаются уклониться от санкций, и мы неустанно работаем над тем, чтобы не допустить... использования финансовых лазеек для сокрытия и перемещения своего богатства», — подчеркнул Нельсон.

По его словам, власти США сотрудничают с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов, а также представителями индустрии для того, чтобы «определить масштаб возможных рисков».

Путин назвал санкции против РФ драйвером глобального кризиса

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не планирует прекращать санкционное давление на российскую экономику, пока не будет завершена спецоперация РФ на Украине.

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