ЦБ резко снизил ключевую ставку на внеочередном заседании

Банк России на заседании совета директоров снизил ключевую ставку с 14% до 11%.

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«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых», - сообщается на сайте регулятора.

Решение о снижении ключевой ставки в ЦБ объяснили замедлением темпов инфляции, притоком средств на срочные рублевые депозиты и низкой кредитной активностью.

«Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», - объяснили в Центробанке.

В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевого показателя, процесса структурной перестройки экономики, а также на основе оценки со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавили в регуляторе.