Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
39 минут назад

Новак дал прогноз по добыче нефти в РФ

Лера Букина

Добыча нефти в России может сократиться с 524 млн тонн в 2021 году до 480-500 млн тонн в 2022 году. Правительство прогнозирует постепенное восстановление добычи после ее падения в апреле 2022 года на около 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство «Прайм».

Новак анонсировал снижение добычи нефти в России
Фото: ТАССТАСС

Добыча нефти по итогам 2021 года оценивается в 524 миллиона тонн. По данным Минэкономразвития, в 2022 году показатель уменьшится в базовом сценарии на 9,3% — до 475,3 миллиона тонн, а в консервативном — на 17,2%, до 433,8 миллиона тонн.

Новак прокомментировал данные министерства. По его словам, снижение будет не столь большим.

«Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет тоже восстановление.<…> В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500. Это на сегодняшний день. Естественно, все может поменяться в зависимости от ситуации», — спрогнозировал вице-премьер уровень добычи нефти в 2022 году. Таким образом, по его ожиданиям, показатель может сократиться в диапазоне от 4,6% до 8,4%», ¬— указал он.

Новак также отметил, что в России пока не меняется цель по производству до 140 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год к 2035 году. Страна работает над тем, чтобы ее достигнуть, подчеркнул он.

В ЕС предложили альтернативу эмбарго на российскую нефть

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что Европейскому союзу следует сохранять сплоченность по вопросу введения эмбарго на российскую нефть. По его словам, решение все еще возможно.

Экономика,Роберт Хабек,Александр Новак,Минэкономразвития,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители