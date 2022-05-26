Новак анонсировал снижение добычи нефти в России

Добыча нефти в России может сократиться с 524 млн тонн в 2021 году до 480-500 млн тонн в 2022 году. Правительство прогнозирует постепенное восстановление добычи после ее падения в апреле 2022 года на около 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство «Прайм».
Добыча нефти по итогам 2021 года оценивается в 524 миллиона тонн. По данным Минэкономразвития, в 2022 году показатель уменьшится в базовом сценарии на 9,3% — до 475,3 миллиона тонн, а в консервативном — на 17,2%, до 433,8 миллиона тонн.
Новак прокомментировал данные министерства. По его словам, снижение будет не столь большим.
«Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет тоже восстановление.<…> В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500. Это на сегодняшний день. Естественно, все может поменяться в зависимости от ситуации», — спрогнозировал вице-премьер уровень добычи нефти в 2022 году. Таким образом, по его ожиданиям, показатель может сократиться в диапазоне от 4,6% до 8,4%», ¬— указал он.
Новак также отметил, что в России пока не меняется цель по производству до 140 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год к 2035 году. Страна работает над тем, чтобы ее достигнуть, подчеркнул он.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек заявил, что Европейскому союзу следует сохранять сплоченность по вопросу введения эмбарго на российскую нефть. По его словам, решение все еще возможно.