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1 час назад

Путин не увидел проблем с импортозамещением

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии проблем из-за того, страна не все успела сделать в области импортозамещения. Соответствующее заявление глава государства сделал на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи, передает РИА Новости.

Путин не увидел проблем с импортозамещением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», - отметил Путин.

По словам президента, импортозамещение не является панацеей. Путин подчеркнул, что Россия не собирается заниматься только им.

Глава государства указал на планы страны развивать собственную промышленность и технологии.

«Ведь импортозамещение - это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», - подчеркнул Путин.

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил, что программы импортозамещения в российских регионах будут скорректированы.

Экономика,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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