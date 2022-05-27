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1 час назад

Обанкротившаяся страна начала закупать российскую нефть

Lenta.ruиещё 5

Шри-Ланка, которая недавно объявила дефолт, начала получать российскую сырую нефть, она будет использоваться для производства топлива. Обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего, от топлива до продовольствия, пишет Bloomberg.

Российский сорт Siberian Light будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе Ceylon Petroleum Corp. в Сапугасканде (деревня в Шри-Ланке). Единственный нефтеперерабатывающий завод страны должен получить нефть 28 мая, что позволит перезапустить его впервые более чем за два месяца. До сих пор неясно, как Шри-Ланка будет платить за доставку, отмечает издание.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов в США и по всей Европе прекратили закупки у России, что привело к резкому падению стоимости российской нефти. Закупки у азиатских клиентов в Китае и Индии выросли.

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Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправочных станциях. Страна пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится на танкерах у ее побережья.

Дефолт по внешнему долгу на сумму в 51 миллиард долларов Шри-Ланка объявила в середине апреля из-за того, что у властей страны закончилась валюта.

Экономика,Видео,Цена на нефть,
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