Обанкротившаяся страна начала закупать российскую нефть

Шри-Ланка, которая недавно объявила дефолт, начала получать российскую сырую нефть, она будет использоваться для производства топлива. Обанкротившаяся страна сталкивается с катастрофической нехваткой всего, от топлива до продовольствия, пишет Bloomberg.

Российский сорт Siberian Light будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе Ceylon Petroleum Corp. в Сапугасканде (деревня в Шри-Ланке). Единственный нефтеперерабатывающий завод страны должен получить нефть 28 мая, что позволит перезапустить его впервые более чем за два месяца. До сих пор неясно, как Шри-Ланка будет платить за доставку, отмечает издание.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов в США и по всей Европе прекратили закупки у России, что привело к резкому падению стоимости российской нефти. Закупки у азиатских клиентов в Китае и Индии выросли.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом за всю независимую историю страны. Запасы топлива настолько малы, что правительство приказало гражданам не стоять в очередях за бензином на заправочных станциях. Страна пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за нефть, которая находится на танкерах у ее побережья.