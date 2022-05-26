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28 минут назад

В Финляндии оценили потери от разрыва «атомного» контракта с Россией

Лера Букина

В связи с остановкой финско-российского проекта по строительству АЭС «Ханхикиви-1» налогоплательщики лишились более ста миллионов евро. Об этом пишет издание Talouselämä.

В Финляндии оценили потери от разрыва «атомного» контракта с Россией
Фото: ReutersReuters

Сам контракт был разорван в начале мая. Инициатором являлась Финляндия. Тогда компания Fennovoima решила разорвать контракт с «РАОС», дочерней компанией российского государственного концерна «Росатом».

По данным Talouselämä, энергетические компании одних только городов Лахти, Турку, Раума и Вантаа вложили в проект 90,7 миллионов евро. В муниципалитете Пюхяйоки планировали построить АЭС «Ханхикиви-1», стоимость которой могла составить 7,5 миллиардов евро.

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Большинство акционеров Fennovoima уже списали стоимость своих вложений, однако данный процесс еще не подошел к концу.

Российская государственная компания «Росатом» являлась основным поставщиком и спонсором проекта по строительству АЭС в Пюхяйоки. Кроме того, концерн отвечает за производство ядерного оружия России.

АЭС «Ханхикиви-1» могла поставлять около 10% необходимого Финляндии электричества.

Экономика,Владимир Путин,
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