Стало известно, сколько заработают в США на поставках оружия Украине

Выгодополучателями недавно подписанного президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи Украине будут крупнейшие американские компании, которые занимаются производством и экспортом оружия. Об этом пишет Jacobin.

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Издание посчитало, что американские военные подрядчики получат не менее $17 млрд дополнительного доход за поставки вооружений Киеву.

Данную оценку СМИ дало, основываясь на содержании подписанного закона, сопроводительных документов из Белого дома и Комитета по ассигнованиям палаты представителей США, а также актуальных трендов в сфере заключения оружейных контрактов.

В статье отмечается, что таким образом Соединенные Штаты собираются только наращивать военное участие в конфликте на Украине и не намерены использовать дипломатические методы урегулирования кризиса.

«Пока прогрессивное крыло конгресса не будет готово дать отпор, администрация Байдена продолжит идти по опасному пути разжигания конфликта, а не его разрешения», — добавляется в публикации.

Ранее сообщалось, что США доставили на Украину свыше 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.