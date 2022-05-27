Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Россиянам объяснили разворот рубля

Lenta.ru

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников заявил, что с середины текущей недели укрепление рубля остановилось. При этом в среду, 25 мая объемы торгов долларом достигли рекордных показателей, сообщает агентство «Прайм».

Россиянам объяснили разворот рубля
Фото: ТАССТАСС

По словам Жильникова, 25 мая объемы торгов долларов достигли максимума с начала спецоперации России на Украине, поднявшись до уровня в 3,5 миллиарда. Это явление он объяснил появлением на торговых площадках крупных скупщиков, которые приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.

Эксперт добавил, что сезон налоговых выплат заканчивается, а нормы реализации валютной выручки экспортерами снижены с 80 до 50 процентов.

«Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке», — объяснил он россиянам.

Поэтому сейчас наблюдается разворот рубля — в частности, прекращение его укрепления.

В ближайшие две недели курс доллара будет держаться на уровне 65 рублей, что станет комфортно для бюджета. Однако ниже 55 рублей американская валюта вряд ли опустится, поскольку для этого нет предпосылок. Восстановление импорта в течение нескольких месяцев повлияет на курс рубля. По итогам года его средний показатель может находиться на уровне 79,7 рубля за доллар.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о рисках крепкого рубля. Он заявил о необходимости вернуться к равновесному курсу национальной валюты.

Экономика,Максим Решетников,Банк России,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители