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1 час назад

Иран может экспортировать в Россию запчасти и турбины в обмен на импорт стали

ТАСС

Иран готов проводить с Россией бартерные сделки по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины. Об этом сообщил в четверг вечером телеканал Press TV со ссылкой на министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина.

Иран и Россия договорились о торговле на основе бартера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил министр в кулуарах заседания межправкомиссии РФ и Ирана, исламская республика будет использовать договоренности о бартере с РФ для получения сырья, которое необходимо в металлургической и горнодобывающей промышленности. Стране нужны цинк, алюминий, свинец, а также сталь, поставки которых будет возможно наладить по бартерной схеме.

Амин отметил, что Иран сможет поставлять в РФ автозапчасти и газовые турбины в обмен на российскую сталь. По его словам, стороны также договорились о поставках комплектующих или ремонте турбин, эксплуатирующихся на российских электростанциях. Помимо этого, он отметил, что в ходе заседания межправкомиссии страны условились проработать варианты бартерных сделок по целому ряду товаров и сырья.

Вице-премьер РФ Александр Новак 25 мая прибыл с официальным визитом в Иран. Он принял участие в работе Ирано-Российского торгового форума и заседании межправкомиссии России и Ирана, по итогам которых были достигнуты договоренности, касающиеся развития торгово-экономических отношений между странами, в том числе в энергетике, банковском секторе.

Экономика,Александр Новак,
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