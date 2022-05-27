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38 минут назад

Молдавия выразила надежду на поставки российского газа в июне

Lenta.ru

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала «Журнал-ТВ» выразил надежду, что «Газпром» продолжит поставки российского газа в Молдавию в июне. Его слова приводит ТАСС.

Молдавия выразила надежду на поставки российского газа в июне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В контракте с "Газпромом" прописано право, но не обязательство российского концерна прекращать поставки газа. Я надеюсь, что объемы на июнь со стороны "Газпрома" будут подтверждены», — подчеркнул Чебан.

Глава «Молдовагаз» добавил, что Кишиневу следует провести аудит долга перед российской компанией.

Ранее спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что власти Молдавии купили резервный объем газа у «Молдовагаза» для оплаты долга «Газпрому». Он отметил, что теперь компания сможет рассчитаться с «Газпромом» за очередной месяц, однако в настоящее время идет поиск альтернативных источников поставок.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки.

«Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма», — подчеркнула она.

Экономика,Игорь Гросу,Вадим Чебан,Газпром,
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