Молдавия выразила надежду на поставки российского газа в июне

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала «Журнал-ТВ» выразил надежду, что «Газпром» продолжит поставки российского газа в Молдавию в июне. Его слова приводит ТАСС .

«В контракте с "Газпромом" прописано право, но не обязательство российского концерна прекращать поставки газа. Я надеюсь, что объемы на июнь со стороны "Газпрома" будут подтверждены», — подчеркнул Чебан .

Ранее спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что власти Молдавии купили резервный объем газа у «Молдовагаза» для оплаты долга «Газпрому». Он отметил, что теперь компания сможет рассчитаться с «Газпромом» за очередной месяц, однако в настоящее время идет поиск альтернативных источников поставок.