В России снизились цены на гречку после рекордного роста спроса

В России на 13% подешевела гречка после того, как цены на нее взлетели в конце марта из-за ажиотажного спроса. Об этом свидетельствуют данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

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В мае цены снизились почти на 13% после рекордного повышения до 93,25 тысяч рублей за тонну в конце марта, сообщает «Коммерсант», опираясь на данные ИКАР. Сейчас стоимость гречневой крупы составляет 81,32 тысячи рублей за тонну, что примерно соответствует уровню прошлого ноября и на 23,1% превышает стоимость годом ранее.

В сети магазинов «Лента» сообщили, что в мае спрос на гречку снизился на треть по сравнению с мартом и апрелем. В «Магните» отметили, что продажи крупы снизились на 10%. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») рассказали, что продажи спрос на гречневую крупу снизился более чем втрое.

По мнению гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, падение цен на гречку в большей степени связано с падением спроса. Снижение спроса на крупу объясняется последствиями мартовского ажиотажа, когда продажи гречки и сахара подскочили более чем на 171%.