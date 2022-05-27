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38 минут назад

На Западе захотели предложить бизнесменам РФ «откупиться» от санкций

Лера Букина

Запад заинтересован в том, чтобы российские бизнесмены могли добровольно передать средства на восстановление Украины в обмен на вывод их из санкционных списков. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Запад предложил российским бизнесменам «откупиться» от санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такую меру предложила глава Минфина Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов стран Группы семи (G7), которая проходила в Германии на прошлой неделе, отмечают источники. Также, по их словам, некоторые российские предприниматели сами выступали с такой инициативой в разговорах с Фриланд, которая «знакома с некоторыми из них со времен работы журналистом в Москве».

AP отмечает, что Киев «знает об этих дискуссиях». Западные страны, как указывают источники агентства, «заинтересованы в том, чтобы некоторые видные олигархи отмежевались» от российского руководства, «предоставляя средства Украине».

Агентство считает, что добровольная передача средств на помощь Украине позволила бы устранить «юридические трудности», с которыми пришлось бы столкнуться при принудительной конфискации средств бизнесменов, попавших в санкционные списки.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что некоторые российские бизнесмены готовы пожертвовать большой частью своих активов, которые были бы переведены в фонд восстановления Украины, ради того, чтобы с них сняли ограничения.

Экономика,Христя Фриланд,
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