Запад предложил российским бизнесменам «откупиться» от санкций

Запад заинтересован в том, чтобы российские бизнесмены могли добровольно передать средства на восстановление Украины в обмен на вывод их из санкционных списков. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает ТАСС.
Такую меру предложила глава Минфина Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов стран Группы семи (G7), которая проходила в Германии на прошлой неделе, отмечают источники. Также, по их словам, некоторые российские предприниматели сами выступали с такой инициативой в разговорах с Фриланд, которая «знакома с некоторыми из них со времен работы журналистом в Москве».
AP отмечает, что Киев «знает об этих дискуссиях». Западные страны, как указывают источники агентства, «заинтересованы в том, чтобы некоторые видные олигархи отмежевались» от российского руководства, «предоставляя средства Украине».
Агентство считает, что добровольная передача средств на помощь Украине позволила бы устранить «юридические трудности», с которыми пришлось бы столкнуться при принудительной конфискации средств бизнесменов, попавших в санкционные списки.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что некоторые российские бизнесмены готовы пожертвовать большой частью своих активов, которые были бы переведены в фонд восстановления Украины, ради того, чтобы с них сняли ограничения.