Запад предложил российским бизнесменам «откупиться» от санкций

Запад заинтересован в том, чтобы российские бизнесмены могли добровольно передать средства на восстановление Украины в обмен на вывод их из санкционных списков. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает ТАСС.

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Такую меру предложила глава Минфина Канады Христя Фриланд на встрече министров финансов стран Группы семи (G7), которая проходила в Германии на прошлой неделе, отмечают источники. Также, по их словам, некоторые российские предприниматели сами выступали с такой инициативой в разговорах с Фриланд, которая «знакома с некоторыми из них со времен работы журналистом в Москве».

AP отмечает, что Киев «знает об этих дискуссиях». Западные страны, как указывают источники агентства, «заинтересованы в том, чтобы некоторые видные олигархи отмежевались» от российского руководства, «предоставляя средства Украине».

Агентство считает, что добровольная передача средств на помощь Украине позволила бы устранить «юридические трудности», с которыми пришлось бы столкнуться при принудительной конфискации средств бизнесменов, попавших в санкционные списки.