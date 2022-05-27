В России нашли способ избежать дефолта

Опрошенные РБК эксперты заявили, что Россия может избежать технического дефолта, воспользовавшись пунктом «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), который есть в документации всех российских выпусков гособлигаций.

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Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек 25 мая.

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Если выплата в оригинальной валюте не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.

В российском Минфине сообщили, что будут совершать выплаты по долгу в рублях.

Международные рейтинговые агентства объясняли, что изменение валюты платежа будет признано дефолтом во всех случая, кроме выплат по достаточно новым евробондам Минфина, в которые встроена опция выплаты в рублях.

Сейчас у России обращаются долларовые суверенные облигации более чем на 30 миллиардов долларов.

РБК обратил внимание, что в документах ко всем облигациям РФ есть условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически позволяет платить по ним рублям без угрозы получения дефолта.

Это условие не связано с другим - «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), касающимся выпущенных после 2018 года бондов (позволяет законно проводить выплаты в рублях, если санкции мешают платежу в оригинальной валюте).

Currency Indemnity подразумевает, что если Россия платит по долгу в валюте, отличной от доллара или евро («в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения»), то она не нарушает правил, если инвестор в ближайшее время сможет обменять эту валюту на необходимую сумму долларов.

Если при конвертации сумма в долларах окажется меньше причитающейся, РФ придется возместить недостачу держателю облигаций и компенсировать издержки на транзакции.

Максимилиан Хесс из Hawthorn Advisors заявил, что это условие «достаточно широко», чтобы Россия могла применить его сейчас на фоне санкций.