Россия рекордно заработала на нефти и газе

Нефтегазовые доходы России достигли очередного рекордного уровня, несмотря на санкции, которые Запад вводил, чтобы навредить экономике РФ. Об этом заявил аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала OilPrice. Эксперт подсчитал, что в апреле Россия заработала на нефти и газе 1,8 трлн рублей против 1,2 трлн в марте. Пополнение бюджета РФ идёт по ускоренному графику.

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«Спустя 4 месяца федеральный бюджет (России) получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», — отметил аналитик.

Рапир пояснил, что полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен до $200 за баррель, невозможно. Он привёл в пример Китай и Индию, у которых сейчас есть огромный стимул покупать российскую нефть со скидкой. Удаление части нефти России с рынков только накручивало цены на неё, увеличивая доходы страны.

Эксперт напомнил о своём предупреждении, что санкции Запада могут оказаться полезными Москве. До этого он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.

Ранее Bloomberg сообщал, что, несмотря на торговые ограничения, введённые после начала военной операции на Украине, доходы России от нефти в 2022 году выросли на 50%. Она стала зарабатывать на сырье по $20 млрд ежемесячно.