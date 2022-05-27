«Россию обокрали». Мишустин заявил о потере доверия к доллару в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран начинают сомневаться в необходимости хранить сбережения в долларах, видя, что «Россию обокрали». Об этом сообщает ТАСС.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Санкции Запада затронули около 20 российских банков с общим объемом активов в 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственников, совокупная сумма активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).