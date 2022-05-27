«Россию обокрали». Мишустин заявил о потере доверия к доллару в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран начинают сомневаться в необходимости хранить сбережения в долларах, видя, что «Россию обокрали». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ограничения, введенные против РФ, запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики.
Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Санкции Запада затронули около 20 российских банков с общим объемом активов в 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственников, совокупная сумма активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).