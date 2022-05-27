Мишустин объявил о минимальной с 1999 года инфляции

Инфляция в России с начала мая стала минимальной с 1999 года, за последнюю неделю зафиксирована дефляция. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Банк России убрал из своего пресс-релиза по итогам заседания совета директоров прогноз по инфляции на конец 2022 года. Согласно предыдущему прогнозу, она ожидалась в диапазоне 18-23%. Вместе с тем ЦБ все еще прогнозирует темпы роста потребительских цен в России на уровне 5-7% в 2023 году и 4% - в 2024 году.

Минэкономразвития ранее сообщило, что инфляция в России в годовом выражении на 20 мая замедлилась до 17,51% с 17,69% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении замедляется в РФ вторую неделю подряд. По словам заместителя министра экономического развития Полины Крючковой, замедление инфляции происходит в связи с сохраняющимся спадом потребительской активности, который обусловлен, в частности, снижением ажиотажного спроса среди граждан.