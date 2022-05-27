Путин утвердил порядок расчетов с "недружественными" правообладателями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями. Согласно документу, органы власти и резиденты страны смогут уплачивать "недружественным" компаниям вознаграждение и иные платежи, связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа "О". Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Счет должен быть открыт должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначен для проведения расчетов по обязательствам. Если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный счет, должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия и не считаться при этом нарушителем обязательств.

"При надлежащем выполнении должником требований настоящего указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации на ранее применимых условиях", - указано в документе.