Было сказано про 10 недель. Но я хотел бы всем напомнить о том, какой месяц будет через 10 недель. (В этот период) уже начнется активная уборка. Сокращение запасов к моменту новой уборки вполне естественно, было бы странно, если бы этого не происходило. Потому что запасы имеют свойство расходоваться на потребление.



По запасам и по наличию зерна. В принципе, единственный источник, который говорит про мир, это данные Минсельхоза США. По сугубо его оценкам, в будущем году производство пшеницы уменьшится где-то на 5 млн тонн. Но здесь есть один момент: они дают эту цифру, исходя из урожая в России в 80 млн тонн. При этом ни один российский эксперт не дает прогноза ниже, чем 85 млн тонн. Если брать наши прогнозы, то производство будет на уровне прошлого года. Соответственно, изменятся и запасы. То есть ожидания того, что запасы резко упадут, становятся более проблематичными. Так что здесь вопросы имеют место быть. Особенно с учетом нашего урожая, который позволяет решить большую часть пшеничных проблем в мире. Кстати, через эти 10 недель мы уже выйдем на активный экспорт зерна нового урожая. А с 1 июля, когда будут отменены квоты, мы начнем сгружать зерно урожая прошлого года, а его переходящие запасы у нас очень велики и могли бы быть уменьшены. Поэтому эта проблема, с моей точки зрения, реальна, она существует, но она реальна с другой точки зрения.



Проблема в том, что доходы особенно развивающихся стран низкие, а цены высокие. Я, откровенно говоря, не вижу какого-то ужасающего и критического дисбаланса производства, потребления и запасов. Да, баланс напряженный, но цены очень велики, поэтому снижается покупательная способность стран-импортеров. Вот это та реальная проблема, которая существует. Но эта проблема не очень связана исключительно с Россией.



Есть еще один момент, который надо учитывать. Это объективный момент, а не какая-то попытка "отмазаться" и сказать, мол, все плохие, а мы хорошие. У нас действуют санкции. Да, вроде бы на продовольствие они не влияют. Говорят: "Ребята, торгуйте продовольствием". Но есть ограничения по заходу наших судов. Есть практика, когда наш танкер с иранской нефтью оказался в Греции, и эту нефть конфисковали по запросу американцев. Кто может гарантировать, что это же не произойдет и с зерном? Я очень сомневаюсь, что кто-то сможет это сделать. Далее, стоимость фрахта, улетевшая до небес. Стоимость страховок, улетевшая до небес. То есть есть дополнительные трансакционные издержки, в которых мы просто-напросто живем. И все эти трансакционные издержки в конечном счете ложатся на потребителей. Все эти моменты имеют место быть, поэтому к этому заявлению (Менкер) я отношусь спокойно. В прошлых сезонах в мире тоже оставалось зерна на 10 недель.



Зерно не иссякло, оно просто ушло в запас. А многие страны ввели различные экспортные ограничения, не только мы. У нас действует квота, но в других странах тоже есть ограничительные меры. Даже Индия их ввела, значит, это тоже влияет на рынок. Но, в первую очередь, это влияет на высокие цены. Я должен согласиться с нашим руководством, если хотите бороться с ценами - надо убирать санкции.

Александр Корбут Вице-президент Российского зернового союза