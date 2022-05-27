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1 час назад

Reuters: ЕС может согласовать эмбарго на российскую нефть на следующей неделе

ТАСС

Евросоюз может принять решение о вводе эмбарго на поставки российской нефти на саммите глав государств, который состоится 30-31 мая. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц.

По их данным, планируется разделить нефтяное эмбарго на две части: одна будет связана с морскими поставками, другая - с трубопроводными. При этом запрет на поставки российской нефти по трубопроводу планируется отсрочить. Предполагается, что в этом случае эмбарго смогут поддержать Венгрия и ряд других членов ЕС, которые не имеют выхода к морю и которым вследствие этого сложнее найти замену для российских энергоносителей.

В Германии допустили введение нефтяного эмбарго за несколько дней

Другой источник сообщил Reuters, что договоренность может быть достигнута послами стран - членов ЕС в Брюсселе уже в воскресенье, после чего решение, вероятно, будет согласовано на саммите глав государств.

Экономика,Видео,ЕС,
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