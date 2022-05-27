Словакия снизит зависимость от российского газа на 65%

Министр экономики Словакии Рихард Сулик объявил, что с 1 июня страна снизит свою зависимость от российского газа на 65%. Об этом сообщает Pravda.

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Сулик и глава словацкой газовой промышленности Рихард Прокипчак рассказали, что новые контракты с Норвегией покроют 32 процента потребления Словакии, а дальнейшие поставки сжиженного газа обеспечат еще 33 процента потребления страны.

Прокипчак пообещал, что газ из Норвегии и сжиженный газ не будут дороже российского.

«Могу заверить вас, что контракт с Норвегией очень конкурентоспособен», - подчеркнул он.

«Мы не покупаем газ дороже, чем в России, разница в цене очень мала», - добавил Сулик.

Он отметил, что Словакия продолжает закупать газ у России и сейчас в страну поступает больше газа, чем нужно, чтобы до максимума заполнить хранилища.

К 10 июля страна будет обеспечена запасами газа до конца марта 2023 года, добавил министр.