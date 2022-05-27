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55 минут назад

Силуанов высказался о возможности дефолта в России

Алиса Селезнёва

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что заявления западных стран о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Об этом пишет ТАСС.

Силуанов высказался о возможности дефолта в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек 25 мая. Если выплата не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним. В российском Минфине сообщили, что будут совершать выплаты по долгу в рублях.

В ходе выступления в Финансовом университете при правительстве глава Министерства финансов отметил, что у России есть деньги для выполнения своих обязательств.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», - заверил Антон Силуанов.

Ранее глава Минфина заметил, что Россия - надежный заемщик, и готовит варианты выполнения своих обязательства по внешним долгам даже в «этих сложных условиях», пишет РИА Новости.

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