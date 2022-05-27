Силуанов высказался о возможности дефолта в России

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что заявления западных стран о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Минфин США не стал продлевать лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по погашению долга. Срок действия лицензии истек 25 мая. Если выплата не поступила в течение 30 дней после наступления срока оплаты, держатели российских бондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним. В российском Минфине сообщили, что будут совершать выплаты по долгу в рублях.

В ходе выступления в Финансовом университете при правительстве глава Министерства финансов отметил, что у России есть деньги для выполнения своих обязательств.

«То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться», - заверил Антон Силуанов.