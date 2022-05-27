В России объяснили выплату госдолга

Россия продолжит обслуживать госдолг и будет стремиться избежать дефолта, так-как страна намерена сохранить статус надежного заемщика и надежного партнера, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, сообщает РИА Новости. По этой причине, даже не смотря на ограничения со стороны Запада, Россия будет обслуживать свой долг.

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Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Пройдут эти времена, они безусловно пройдут, но осадок останется, — сказал он.

Накануне Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам. В Госдуме РФ при этом заявили, что в таком случае Россия будет производить платежи в рублях.