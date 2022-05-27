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47 минут назад

Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года

ТАСС

Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России могут ввести запрет на вывоз риса
Фото: ТАССТАСС

"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)", - уточняется в проекте постановления.

Экономика,Минсельхоз России,ЕАЭС,
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