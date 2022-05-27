В России могут ввести запрет на вывоз риса

Минсельхоз РФ предложил ввести временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.