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1 час назад

Франция поставила под угрозу план Евросоюза по отказу от газа из России

Газета.Ru

Проблемы крупнейшего в Европе производителя атомной энергии французской Electricite de France (EDF) могут подорвать энергобезопасность региона, передает Bloomberg.

Франция поставила под угрозу план ЕС по отказу от газа из России
Фото: ReutersReuters

Как сообщается, в 2022 году это предприятие прогнозирует самый низкий уровень производства за 30 лет. Если обычно Франция обеспечивала экспорт дешевой электроэнергии в зимний период, то теперь страна будет вынуждена сама ее закупать.

«Неудачи EDF вызывают колебания на европейских энергетических рынках, угрожая подорвать план по отказу от российского газа», — сказано в публикации.

Из-за нынешнего положения Electricite de France президент Франции Эммануэль Макрон предложил национализировать некоторые виды деятельности компании в рамках более широкого плана по укреплению энергетической независимости страны, указывается в материале.

Как заявил соучредитель парижской энергетической компании Omnegy Николя Леклерк, французская проблема появилась в неподходящее время, учитывая геополитическую ситуацию.

В настоящее время порядка половины из 56 реакторов EDF остановлены. Многие станции компании при этом отключили для дозаправки топливом или регулярного технического обслуживания. Еще 12 проверяют и ремонтируют после выявления неисправности оборудования в конце 2021 года, говорится в статье.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила готовый план ЕК по отказу ЕС от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU («ПерезапитатьЕС»).

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экономика,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Еврокомиссия,ЕС,
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