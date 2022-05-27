США ввели санкции против двух российских банков

CША ввели санкции против двух российских банков в рамках мер, нацеленных на КНДР. Под санкции попали Дальневосточный банк и «Спутник», следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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При этом «Спутник» находится в стадии ликвидации, в ноябре у него была отозвана лицензия.

Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и гражданин КНДР, живущий в Белоруссии