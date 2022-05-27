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1 час назад

США ввели санкции против двух российских банков из-за Северной Кореи

Lenta.ru

CША ввели санкции против двух российских банков в рамках мер, нацеленных на КНДР. Под санкции попали Дальневосточный банк и «Спутник», следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

США ввели санкции против двух российских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом «Спутник» находится в стадии ликвидации, в ноябре у него была отозвана лицензия.

Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и гражданин КНДР, живущий в Белоруссии

Внесение в список OFAC предполагает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с организациями.

Экономика,Казначейство США,
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