S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины

Долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте упали до «CCC+/C» по версии международного агентства S&P. Ранее они держались на уровне «B-/B».
Об изменениях стало известно из сообщения на сайте S&P Global Ratings. При этом как долгосрочный, так и краткосрочный рейтинги страны в национальной валюте на уровне остались на прежнем уровне «B-/B», однако с негативным прогнозом.
Ожидания падения рейтинга, как объяснили в агентстве, связано с экономическими рисками, которые несут Киеву боевые действия на территории государства. По мнению экспертов S&P, Украину, вероятнее всего, ждет затяжной кризис, в ходе которого власть может потерять способность выполнять свои долговые обязательства.