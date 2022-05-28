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1 час назад

S&P понизило кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»

ТК «Звезда»иещё 4

Долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте упали до «CCC+/C» по версии международного агентства S&P. Ранее они держались на уровне «B-/B».

S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины
Фото: EPAEPA

Об изменениях стало известно из сообщения на сайте S&P Global Ratings. При этом как долгосрочный, так и краткосрочный рейтинги страны в национальной валюте на уровне остались на прежнем уровне «B-/B», однако с негативным прогнозом.

Ожидания падения рейтинга, как объяснили в агентстве, связано с экономическими рисками, которые несут Киеву боевые действия на территории государства. По мнению экспертов S&P, Украину, вероятнее всего, ждет затяжной кризис, в ходе которого власть может потерять способность выполнять свои долговые обязательства.

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