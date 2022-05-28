Британия может остаться без бассейнов из-за энергокризиса

Бассейны в Великобритании могут закрыться из-за долгов и энергокризиса, пишет Financial Times. По данным одного из крупнейших операторов отрасли Swim England, около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта. К списку проблем добавился рост цен на электроэнергию.