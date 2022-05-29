Появился неожиданный прогноз по рублю на 2022 год

Укрепление рубля, которое происходит на международном валютном рынке в последнее время, может закончиться уже во втором полугодии 2022 года. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».

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Он напомнил, что сейчас экспортеры в России обязаны продавать часть валютной выручки, а нерезиденты не могут продать принадлежащие им российские активы и перевести полученные средства в иностранную валюту. Эти искусственные ограничения сильно влияют на позицию рубля. Эксперт пояснил, что эти ограничения сокращают спрос на валюту, но создают избыток предложения.

При этом есть и естественный фактор сокращения спроса на рубль — резкое сокращение импорта в связи с разрушением цепочек поставок из-за западных санкций.

Однако Сыроваткин отметил, что российские власти уже приступили к постепенному смягчению валютного контроля. Вместе с ростом импорта, который произойдет с перестройкой цепочек поставок, это приведет к ослаблению рубля, уверен эксперт.