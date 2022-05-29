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1 час назад

Появился неожиданный прогноз по рублю на 2022 год

Елена Прошина

Укрепление рубля, которое происходит на международном валютном рынке в последнее время, может закончиться уже во втором полугодии 2022 года. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».

Появился неожиданный прогноз по рублю на 2022 год
Фото: ReutersReuters

Он напомнил, что сейчас экспортеры в России обязаны продавать часть валютной выручки, а нерезиденты не могут продать принадлежащие им российские активы и перевести полученные средства в иностранную валюту. Эти искусственные ограничения сильно влияют на позицию рубля. Эксперт пояснил, что эти ограничения сокращают спрос на валюту, но создают избыток предложения.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

При этом есть и естественный фактор сокращения спроса на рубль — резкое сокращение импорта в связи с разрушением цепочек поставок из-за западных санкций.

Однако Сыроваткин отметил, что российские власти уже приступили к постепенному смягчению валютного контроля. Вместе с ростом импорта, который произойдет с перестройкой цепочек поставок, это приведет к ослаблению рубля, уверен эксперт.

«Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее», — заявил Сыроваткин и добавил, что курс доллара к рублю сдвинется выше 80.

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