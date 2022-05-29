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56 минут назад

В России захотели поставлять зерно и удобрения за рубли

Елена Прошина

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас полагает, что будет целесообразно перевести оплату за поставки зерна и удобрений в зарубежные государства в рубли. Такое заявление российский сенатор сделал в своем Telegram-канале, сообщает News.ru.

В России захотели поставлять зерно и удобрения за рубли
Фото: ТАССТАСС

«[Оплата] поставок зерна, удобрений — всё за рубли», — написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной о разблокировке экспорта украинского зерна через Черное море. За это он пообещал призвать западные страны к снятию ряда санкций, которые препятствуют экспорту российских удобрений.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и постпред США Линда Томас-Гринфилд подтвердили информацию об обсуждении возобновления доступа российских зерна и удобрений на глобальные рынки. Стороны заверили, что обсуждают этот вопрос отдельно друг от друга.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер при этом заявила, что США не собираются смягчать режим антироссийских ограничений в обмен на содействие в вывозе зерна из Украины. По ее словам, санкции никак не мешают поставкам сельскохозяйственной продукции из России и Украины.

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