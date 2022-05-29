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1 час назад

Турция займется разработкой нефтяного месторождения на границе с Сирией

Майк Габриелян

Турецкая государственная нефтяная компания TPAO получила лицензию на разведку нефти в приграничных с Сирией провинциях Мардин и Ширнак. Соответствующее решение Минэнерго Турции опубликовано в воскресенье, передает ТАСС.

Турция займется разработкой нефтяного месторождения на границе с Сирией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о месторождении в уезде Нусайбин юго-восточной турецкой провинции Мардин. Его обнаружили в 2021 году. Это месторождение тяжелой нефти плотностью 11,8 градуса по шкале API. Информации о возможных запасах пока нет.

Лицензия выдана на 5 лет. Разведка нефти будет вестись на площади 12 062 га.

Конкретное место в провинции Ширнак, где будут вестись геологоразведочные работы, пока не называется.

Ранее издание Javan заявило, что Турция хочет снабжать Европу нефтью за спиной России.

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