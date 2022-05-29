«Положение просто отчаянное»: в США предупредили о грядущем экономическом кризисе

Экономическая ситуация в США стала критической из-за усилий администрации Байдена по энергопереходу и цен на бензин. Об этом заявил профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг, передает РИА Новости.

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«Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас», - заявил экономист.

По его словам, американцы каждый день ездят на дизельном пикапе весом в тонну потому, что им «не на что переходить». При этом стоимость бензина бьет по карману, что приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику важнейшего фактора роста.

«Если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, они просто не смогут обеспечивать экономический рост», — предупредил Бренберг.

По его словам, многие американцы из-за взлетевших цен уже не могут себе позволить покупки в когда-то привычных им магазинах. Если экономика США не изменится, и Байден не проведет радикальные реформы, может наступить рецессия.